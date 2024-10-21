В Госдуме одобрили обнуление налога на добычу газа для арктической зоны РФ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газовых проектов в арктической зоне России. Об этом сообщает РИА Новости.

Льготу по налогу расширят в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. В нее собираются включить новые проекты добычи газа и газового конденсата.

Ранее данная льгота касалась только полуострова Ямал и Гыданского полуострова в Ямало-Ненецком автономном округе.

В марте депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях проголосовали за расширение Арктической зоны. Согласно принятым депутатами поправкам к закону «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне» к Арктике относятся два муниципальных района Ханты-Мансийского автономного округа — Березовский и Белоярский.

Ранее программу льготной аренды жилья для россиян решили расширить на Арктику.