Население Словакии помнит, что именно Советский Союз сыграл ключевую роль в победе над фашистами в XX веке. Об этом в интервью газете Folha de S.Paulo заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.

«В Словакии об этом знают <...>. Без Советского Союза фашизм никогда не был бы побежден, а Вторая мировая война никогда бы не была выиграна», — сказал премьер республики.

Он также заявил, что хочет нормализовать отношения Европы и РФ и считает текущую конфронтацию «ненормальной». Фицо также выразил уверенность, что европейцы поедут в Россию и начнут налаживать с ней торговлю, как только завершится украинский конфликт.

До этого премьер Словакии заявлял, что Братислава высоко оценивает бразильско-китайский план урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что словацкое правительство предлагает все имеющиеся у него возможности для поддержки инициативы.

Ранее в Словакии предрекли развал Евросоюза из-за Франции и Германии.