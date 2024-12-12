Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии оценил роль СССР в победе над фашизмом

Премьер Фицо: Словакия помнит о роли СССР в победе над фашизмом в Европе

close
Nadja Wohlleben/Reuters

Население Словакии помнит, что именно Советский Союз сыграл ключевую роль в победе над фашистами в XX веке. Об этом в интервью газете Folha de S.Paulo заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.

«В Словакии об этом знают <...>. Без Советского Союза фашизм никогда не был бы побежден, а Вторая мировая война никогда бы не была выиграна», — сказал премьер республики.

Он также заявил, что хочет нормализовать отношения Европы и РФ и считает текущую конфронтацию «ненормальной». Фицо также выразил уверенность, что европейцы поедут в Россию и начнут налаживать с ней торговлю, как только завершится украинский конфликт.

До этого премьер Словакии заявлял, что Братислава высоко оценивает бразильско-китайский план урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что словацкое правительство предлагает все имеющиеся у него возможности для поддержки инициативы.

Ранее в Словакии предрекли развал Евросоюза из-за Франции и Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами