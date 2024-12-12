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Экс-сотрудник СБУ рассказал об украинских военнослужащих в составе ВС РФ

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: в составе ВС РФ сражаются бывшие бойцы ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

В рядах Вооруженных сил Российской Федерации в составе добровольческого батальона имени Максима Кривоноса находятся бывшие украинские военнослужащие. Об этом сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

По его словам, это подразделение сейчас воюет на Красноармейском (Покровском), Южно-Донецком направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Оно создано полностью из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил Прозоров.

Указанный отряд имеет значительно больше личного состава, чем один стандартный батальон, и не испытывает проблем с пополнением резервов.

Экс- сотрудник СБУ также заявил, что были случаи, когда украинские военные сдавались в российский плен целыми подразделениями. Например, в конце ноября в Курской области сразу 22 бойца ВСУ сдались в плен.

В этом же интервью Прозоров рассказал, что украинские спецслужбы начали массово вербовать россиян для совершения диверсий и терактов в РФ, в то время как раньше использовали для этого своих же военных.

Ранее сообщалось, что Украина репрессирует симпатизирующих России граждан.

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