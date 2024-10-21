Покупатели новостроек у Москвы-реки объяснили свой выбор

Большинство опрошенных потенциальных покупателей новых квартир у Москвы-реки — 72% — объяснили свой выбор стремлением к эмоциональному спокойствию и умиротворению. Это следует из опроса, проведенного компанией Regions Development. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

Вид из окна и возможности для активного отдыха и близости к природе назвали 70% и 65% респондентов соответственно. Это подтверждает, что покупатели жилья на набережных стремятся к эстетическому удовольствию и здоровому образу жизни. Развитую водную инфраструктуру назвали 58% и 42% покупателей.

Женщины чаще, чем мужчины, отмечали стремление к эмоциональному спокойствию и умиротворению (76% женщин против 68% мужчин), тишине и спокойствию (41% против 35%), а также романтику и эстетику (30% против 20%) как важные факторы при выборе жилья. Мужчины проявляют больший интерес к активному отдыху и близости к природе (70% мужчин против 60% женщин), престижу (50% против 40%) и инвестиционной привлекательности (45% против 35%).

«Результаты исследования показывают, что покупатели жилья на берегу Москвы-реки мотивированы прежде всего эмоционально. На этом фоне цены на новостройки рядом с рекой дорожают примерно на 20% быстрее, чем в целом по Москве. Также мы видим качественные изменения покупательских предпочтений. Рост спроса на дополнительную речную инфраструктуру рядом с жильем. Особенно москвичи интересуются пляжами, которых в городе явно не хватает», — отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Опрос проводился в октябре среди 170 потенциальных покупателей новостроек у Москвы-реки.

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