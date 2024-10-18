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Собянин заявил, что производительность труда в Москве и регионах различается в разы

Собянин: производительность труда в Москве в 8 раз выше, чем в малых городах РФ

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Егор Алеев/РИА Новости

В малых городах России производительность труда в восемь раз ниже, чем в Москве. Такое мнение выразил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

Соответствующие слова Собянина прозвучали на пленарной сессии Московского финансового форума.

Градоначальник отметил, что многое в этом зависит от концентрации населения. Если сравнивать Россию и Европу, в последней производительность труда будет выше за счет этого показателя.

«У нас в среднем по стране водитель автобуса перевезет десять человек, а у них – тридцать», — пояснил Собянин.

Столичный мэр посетовал, что не может убедить коллег (глав других регионов. — Ред.) в том, что население крупных населенных пунктов нужно концентрировать. «Они мне говорят: нет, не надо», - сказал Собянин.

17 октября Собянин рассказал о строительстве в Москве 12 новых станций метро. Эти планы предполагается осуществить до 2027 года.

Ранее мэр Москвы рассказал о планах по модернизации столичной медицины.

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