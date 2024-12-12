ФСБ передала Венгрии предложение России по обмену пленными с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, как российские власти отреагировали на инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по обмену пленными с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«В этот же день Федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Орбан предлагал не только провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной, но и объявить рождественское перемирие.

До этого стало известно, что Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, российским солдатам отправят из дома письма, детские рисунки и теплые вещи. Москалькова уточнила, что в декабре этот обмен скорее всего состоится на российско-белорусской границе.

Ранее в РФ вернули десятки жителей Курской области, вывезенных на Украину во время вторжения.