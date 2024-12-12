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Власти города в США просят людей перестать приклеивать скульптурам игрушечные глаза, пишет UPI.

Чиновники города Бенд, штат Орегон, обратились с просьбой к жителям прекратить прикреплять пластиковые игрушечные глаза к местным арт-объектам. По мнению властей, эта активность может обойтись городу в значительные суммы.

«Хотя эти креативные дополнения могут вызывать смех, процесс удаления стоит денег и должен выполняться аккуратно, чтобы не повредить само искусство», — указано в сообщении.

Представитель администрации Рене Митчелл добавил, что клей, используемый для крепления глаз, может повредить металлическое покрытие статуи.

«Кортеновская сталь может терять свою текстуру из-за клея, что в дальнейшем потребует химической обработки», — объяснил он.

Мужчина также сообщил, что город уже потратил $1500 на устранение последствий.

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