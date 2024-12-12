В Госдуме отвергли призывы к рождественскому перемирию

Депутат Госдумы и член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия не согласится на прекращение огня с Украиной на Новый год. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии.

«Этот бандит [Зеленский] не может прекратить огонь, его тогда сразу посадят в тюрьму. Эта война — его спасение. Поэтому он и бегает за Трампом сейчас, как его хвостик. Россия, конечно, тоже не пойдет даже на временное прекращение огня в Новый год», — сказал депутат.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин давно определил позицию по прекращению конфликта на Украине. Кроме того, Путин заявлял, что не следует давать ВСУ время на передышку и вооружение, указал депутат.

Заварзин подчеркнул, что для России прежде всего важна безопасность граждан, и она достигается позицией, которую озвучил глава государства.

11 декабря председательствующая в Евросоюзе Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан. Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии заявили о намерении продолжить усилия по перемирию на Украине.