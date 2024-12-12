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В России ввели штраф за повторную езду без ОСАГО

Госдума ввела штраф до 5 тысяч рублей за повторную езду без ОСАГО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

За повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО водители должны будут заплатить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Также сообщается, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения водитель должен будет заплатить до 45 тыс. рублей. Аналогичный штраф будет грозить за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Штрафы за превышение скорости увеличат на 50%. Так, за превышение на величину более 20, но менее 40 км/ч штраф увеличится с 500 рублей до 700 рублей, а за превышение — от 40 км/ч до 60 км/ч – от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Если водитель превысил скорость на величину от 60 км/ч до 80 км/ч, то ему нужно будет заплатить от 2 тыс. до 2, 5 тыс. Также устанавливается, что штраф за превышение скорости более чем на 80 км/ч составит 7,5 тыс. рублей.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Штраф за проезд на красный свет или запрещающий жест регулировщика вырастет до 1,5 тыс. рублей, при этом сейчас за это нарушение нужно заплатить 1 тыс. рублей. Согласно нововведениям, с 1 тыс. до 1, 5 тыс. рублей вырастет штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности. Уточняется, что поправки коснулись и скидок на штрафы, теперь за некоторые нарушения ПДД водитель может оплатить штраф со скидкой до 25% в течение 30 дней.

Ранее в России увеличили штрафы за движение по выделенной полосе.

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