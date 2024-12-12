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Стало известно наказание главного тренера «Краснодара» по итогам матча РПЛ

Мусаева дисквалифицировали на две игры по итогам матча с «Локомотивом»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил дисквалификацию на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из них — условно. Слова главы контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца приводит РИА Новости.

«Со стороны Мусаева была ненормативная лексика. Она не была адресной, но сказана официальному лицу матча. Также Мусаев оштрафован на 100 тысяч рублей», — заявил он.

«Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:0. Хозяева имели большое количество моментов, но отличиться так и не сумели. В концовке игры главный судья встречи Василий Казарцев показал красную карточку главному тренеру «быков» Мураду Мусаеву.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Благодаря этой ничьей, «Краснодар» завершит 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее Мусаев оценил выступление «Краснодара» в первой части сезона.

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