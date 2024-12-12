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В Совфеде допустили присутствие Китая, Индии и Венгрии на переговорах по Украине

Джабаров допустил присутствие Китая, Индии и Венгрии на переговорах по Украине

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

На мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта могут присутствовать страны, которые занимают нейтральную позицию, например, Индия, Китай и Венгрия. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас об обязательном присутствии Евросоюза на переговорах Москвы и Киева.

«Присутствовать могут страны, которые занимают нейтральную позицию. А Евросоюз, который заинтересован в продолжении конфликта, который все эти годы поставлял на Украину в огромном количестве вооружения, не является стороной переговоров. Им там делать нечего», — сказал Джабаров.

В четверг глава европейской дипломатии заявила, что Европейский союз должен присутствовать на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, если они состоятся. Каллас также призвала начать дебаты по поводу использования замороженных активов России для «возмещения ущерба» на Украине.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам.

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