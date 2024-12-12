В российском зоопарке показали забавную реакцию животных на снег

В Казанском зоопарке показали реакцию его обитателей на снег, который покрыл территорию вольеров. Кадры со слоном и гориллой появились в Telegram-канале зоосада.

На первом видео слон резвится в свежем снеге, буквально катаясь по нему спиной.

«По уши в снегу. Пожалуй, никто так не радовался выпавшему снегу, как наш здоровяк Филимон. Вот такое оно доброе слоновье утро», — прокомментировали поведение питомца киперы.

Героем второй записи стал горилла Нгуву, который отреагировал на изменения в вольере более сдержано. На кадрах горилла с недоумением сгребает снег в кучу, как будто бы пытаясь отыскать под ним траву.

В комментариях подписчики канала забеспокоились о здоровье животных из жарких стран и спросили, можно ли тем гулять в снегу. Представители зоопарка заверили, что все под контролем, и обитатели зоосада «с удовольствием гуляют до минус 15 градусов».

Ранее в Ленинградском зоопарке заявили, что манулы подготовились к зимовке и «приняли идеальную форму».