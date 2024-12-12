Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском зоопарке показали забавную реакцию животных на снег

В Казанском зоопарке показали забавную реакцию слона и гориллы на снег

В Казанском зоопарке показали реакцию его обитателей на снег, который покрыл территорию вольеров. Кадры со слоном и гориллой появились в Telegram-канале зоосада.

На первом видео слон резвится в свежем снеге, буквально катаясь по нему спиной.

«По уши в снегу. Пожалуй, никто так не радовался выпавшему снегу, как наш здоровяк Филимон. Вот такое оно доброе слоновье утро», — прокомментировали поведение питомца киперы.

Героем второй записи стал горилла Нгуву, который отреагировал на изменения в вольере более сдержано. На кадрах горилла с недоумением сгребает снег в кучу, как будто бы пытаясь отыскать под ним траву.

В комментариях подписчики канала забеспокоились о здоровье животных из жарких стран и спросили, можно ли тем гулять в снегу. Представители зоопарка заверили, что все под контролем, и обитатели зоосада «с удовольствием гуляют до минус 15 градусов».

Ранее в Ленинградском зоопарке заявили, что манулы подготовились к зимовке и «приняли идеальную форму».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами