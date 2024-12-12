Греф оценил экономический эффект для «Сбера» от применения ИИ

Экономический эффект для «Сбера» от использования технологии искусственного интеллекта (ИИ) в следующем году прогнозируется на уровне не ниже 450 млрд рублей. Об этом рассказал председатель правления компании Герман Греф, пишет ТАСС.

В среду, 11 декабря, он принял участие в международной конференции AI Journey. Мероприятие проходит в Москве в период с 11 по 13 декабря.

«В этом году мы считаем, что цифра (450 млрд рублей — «Газета.Ru») будет достигнута, это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В следующем году мы ставим себе задачу не ниже этой цифры», — сказал Греф, рассуждая об экономическом эффекте от применения технологии ИИ.

При этом председатель правления «Сбера» подчеркнул, что в дальнейшем наращивать данный эффект такими же темпами не получится. Тем не менее специалисты будут стараться каждый год добиваться хоть немного, но лучших результатов.

Кроме того, Греф обратил внимание, что в государственном управлении технологии ИИ демонстрируют исключительную полезность. По его словам, уже сейчас министерство финансов РФ использует искусственный интеллект для правильного классифицирования бюджетных расходов и привязки финансирования к требуемым результатам.

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