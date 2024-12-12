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В Калининграде загорелся судоремонтный завод «Преголь»

МЧС: в Калининграде начался пожар на судоремонтном заводе «Преголь»

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Калининграде загорелся судоремонтный завод «Преголь». Об этом сообщили ТАСС в МЧС России по региону.

«На судоремонтном заводе тушат пожар, возгорание произошло в одном из цехов судоремонтного завода «Преголь», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, никто не пострадал.

12 декабря также сообщалось о крупном пожаре в Барнауле. Горит склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Ведомство опубликовало кадры с места возгорания. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Спустя несколько часов, площадь возгорания достигла 3 тысяч квадратных метров. МЧС опубликовало кадры ликвидации крупного возгорания.

Ранее в Сочи потушили пожар в караоке-клубе.

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