В Калининграде загорелся судоремонтный завод «Преголь». Об этом сообщили ТАСС в МЧС России по региону.

«На судоремонтном заводе тушат пожар, возгорание произошло в одном из цехов судоремонтного завода «Преголь», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, никто не пострадал.

12 декабря также сообщалось о крупном пожаре в Барнауле. Горит склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Ведомство опубликовало кадры с места возгорания. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Спустя несколько часов, площадь возгорания достигла 3 тысяч квадратных метров. МЧС опубликовало кадры ликвидации крупного возгорания.

Ранее в Сочи потушили пожар в караоке-клубе.