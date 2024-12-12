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В Волгоградской области женщина стала бояться воды и умерла через несколько дней

В Михайловке женщина умерла от бешенства после укуса лисы

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Ve Shandor/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Волгоградской области умерла из-за бешенства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Инцидент произошел в ноябре, но ведомство рассказало об этом только сейчас. Женщину из Михайловки укусила лиса, после чего 44-летняя пострадавшая не обратилась за помощью. Она пошла к врачам только после того, как проявились симптомы гидрофобии.

«Несмотря на помощь врачей, пациентка скончалась», – сообщается в публикации.

По данным Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, когда женщина пыталась попить, у нее начинались панические атаки. Именно гидрофобия стала основной причиной обращения, только в беседе с врачами пациентка вспомнила об укусе хищника. Женщина умерла через несколько дней.

Гидрофобия является одним из симптомов бешенства. По словам кандидата медицинских наук и инфекциониста Георгия Викулова, водобоязнь наблюдается у пациентов, у которых заболевание прогрессирует. Этот симптом – сигнал о том, что бешенство поразило нервную систему, поэтому заметив такой признак, нужно срочно обращаться к специалистам.

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