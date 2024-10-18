В Сбере рассказали о способности ИИ улучшить распределение госрасходов

«Сильный ИИ» (AGI) и «Сверхсильный ИИ» (ASI) может позволить улучшить распределение государственных расходов, определяя приоритетные области. Об этом на полях Московского финансового форума сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, которого цитирует пресс-служба финансовой организации.

Топ-менеджер Сбера отметил, что «Сильный ИИ» и «Сверхсильный ИИ» позволит достичь 100% прослеживаемости в вопросах распределения государственных финансов.

«Будет полная доступность информации, например, о статусе строительства инфраструктурного объекта, на который были направлены бюджетные средства. Очевидно, что рутинные процессы, такие как проверка документов будут полностью автоматизированы, что повысит прозрачность», — заявил Александр Ведяхин.

Он также уверен, что искусственный интеллект позволит внедрить индивидуализированные налоговые схемы, где каждый платит налоги в зависимости от реальных возможностей и экономической активности. По его мнению, это приведет к уменьшению неравенства.

«В части персональных финансов — у каждого человека появится свой личный ИИ-помощник, который не только будет давать рекомендации, как сберегать больше, но и будет общаться с «ИИ-помощниками» от государства», — заключил Ведяхин.