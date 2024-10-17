В России призвали отказать Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Общественное движение «Ветераны России» направило обращение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с призывом отказать в регистрации товарного знака «Я русский» заслуженному артисту РФ Shaman (Ярославу Дронову). Об этом со ссылкой на письмо организации сообщает РИА Новости.

«Просим вас отказать в регистрации данного товарного знака, так как он затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина России», — говорится в сообщении.

В письме «Ветераны России» выразили уверенность, что в вопросах, которые имеют какое-либо отношение к национальной идентичности, «требуется особенно внимательное и ответственное отношение».

Также организация отметила, что регистрация товарного знака «Я русский» может привести к монетизации таких важных понятий, являющихся основой национальной идентичности и культурного наследия России. В «Ветеранах России» подчеркнули, что подобное название для товарного знака может противоречить «глубинной сущности патриотизма», а также «духовным ценностям русского народа».

Среди прочего в организации выразили мнение, что такое понятие, как «патриотизм» не может становиться коммерческим, указав, что это не бизнес и не маркетинговый инструмент.

16 октября сообщалось, что Shaman подал две заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский». Планируется, что под этим брендом по первой заявке артист сможет производить и продавать алкоголь, тогда как по второй — различную бытовую химию, ладан, блестки для ногтей, игрушки для взрослых и другие товары.

Ранее Shaman резко ответил Собчак и Милонову из-за водки «Я русский».