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В России запустили цифровую платформу для продвижения отечественных брендов

TenChat и бренд «Сделано в России» займутся продвижением отечественных компаний

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Shutterstock

Деловая соцсеть России TenChat и проект «Сделано в России» представили новую цифровую платформу, которая объединит более 3,7 млн предпринимателей и 5 млн посетителей в месяц. Об этом сообщила «Российская газета».

Платформа направлена на продвижение отечественных брендов и компаний, а также на объединение потребителей, производителей и продавцов на маркетплейсах.

Благодаря цифровым технологиям компании смогут получить логотип «Сделано в России» и индивидуальный «Индекс надежности бизнеса» через проверку по ИНН, без необходимости собирать и предоставлять специальные документы.

Юридические лица получат доступ к цифровым сервисам для развития бизнеса, а физические лица смогут заработать на рекомендациях специалистов товаров и услуг.

В HR-направлении проекта пользователи смогут искать работу или заказы, а работодатели — закрывать вакансии.

Руководитель проекта Михаил Садченков подчеркнул, что платформа не имеет аналогов и создает условия для долгосрочного устойчивого спроса на российские товары и достижений граждан России.

Основатель соцсети TenChat Семен Теняев убежден, что проект положительно повлияет на развитие сообщества предпринимателей, «искренне верящих в свою страну и готовых вкладывать в нее и развивать свой бизнес».

На данный момент в социальной сети TenChat зарегистрировано почти 4 млн активных подписчиков. Единовременно в работе находится 2 млн вакансий, около 8 млн компаний — потенциальных подрядчиков и десятки тысяч тендеров.

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