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На Западе высказались о снижении внешнего долга России

Журналист Боуз: сокращение госдолга России лишает Запад санкционных инструментов

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Reuters

Сокращение государственного долга позволит России увереннее противостоять санкциям, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

«Низкий внешний долг означает, что России не придется использовать международные рынки капитала, которые Запад использует в качестве основного инструмента санкций», — пишет Боуз.

В то время как глобальный долг приблизился к 100% мирового ВВП, внешний долг РФ по итогам третьего квартала снизился до рекордного минимума в 14,5%. Показатель демонстрирует стабильное снижение на протяжении последних нескольких лет. Для сравнения: в 2020-м долговая нагрузка составляла 31%.

На конец прошлого месяца общий кредитный долг России, включая государственный и корпоративный, составил $293,4 млрд или порядка 27,4 трлн рублей. Уровень долга на душу населения снизился до $2008.

Ранее звездный инвестор Джим Роджерс оценил последствия для доллара после выборов президента США.

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