Названа стоимость самого дешевого дома в Петербурге

Стоимость самого дешевого частного дома в Санкт-Петербурге составляет 1,8 млн рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на аналитика рынка недвижимости Алексея Щербатых.

Дом площадью 20 квадратных метров находится в Пушкинском районе. К нему прилагается земельный участок в шесть соток.

В октябре 2024 года на рынке недвижимости Северной столицы были представлены 118 частных домов стоимостью менее 10 млн рублей. Больше всего лотов в этом ценовом сегменте размещаются в Красносельском и Пушкинском районах.

Возвести частный дом в России в 2024 году стало еще дороже. Средняя стоимость строительства по итогам сентября выросла до 5,8 млн рублей, а средняя цена проекта вовсе достигла 7,5 млн рублей. При этом переехать из квартиры в частный дом хотел бы каждый второй россиянин.

Ранее стало известно, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Москве.