Мошенничество с грузовыми контейнерами принесло миллиардную прибыль

В Германии раскрыта крупнейшая афера с морскими контейнерами на €3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания P&R Containers из мюнхенского пригорода Грюнвальд, позиционировавшая себя как брокер морских контейнеров, на протяжении многих лет обманывала инвесторов. По данным издания, фирма продавала клиентам несуществующие контейнеры, которые якобы сдавала в аренду судоходным компаниям.

На пике своей деятельности в 2018 году P&R заявляла о владении 1,6 млн контейнеров, хотя реально имела лишь около 600 тыс. Остальной миллион был фикцией, что в итоге шокировало десятки тысяч инвесторов.

«Не было ни шикарных спортивных автомобилей, ни яхт, ни частных самолетов, ни роскошных вечеринок и, насколько нам известно, никаких наркотиков. Это способствовало восприятию, что мы имеем дело с надежными, солидными бизнесменами. Ничто не вызывало подозрений», — отметил Вольфганг Ширп, адвокат из Мюнхена, представляющий интересы сотен пострадавших инвесторов.

В марте 2018 года P&R подала заявление о банкротстве, оказавшись не в состоянии поддерживать схему Понци с задолженностью более €3 млрд. Большинство пострадавших — пенсионеры из Германии, Австрии и Швейцарии, вложившие значительную часть сбережений в контейнеры P&R.

По данным агентства, конкурсный управляющий Михаэль Яффе уже распределил €544 млн кредиторам, что эквивалентно 17,5 цента на каждый вложенный евро. P&R по-прежнему остается игроком на рынке, владея почти 350 тыс. контейнеров по состоянию на сентябрь 2024 года, что позволяет выплачивать компенсации инвесторам, поскольку каждый сотый контейнер в мире принадлежит компании.

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