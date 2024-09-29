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Стало известно, в каких регионах РФ разнорабочим платят больше всего

HeadHunter: самые высокие зарплаты имеют разнорабочие в Москве и Бурятии

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Илья Питалев/РИА Новости

Разнорабочие в Москве и Республике Бурятия получают самые высокие заработные платы в соответствующей сфере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы для онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«Москва, медийная зарплата — 121,6 тыс. рублей в месяц. Республика Бурятия, медийная зарплата — 117,7 тыс. рублей в месяц», — говорится в отчете аналитиков.

При этом на третьем месте по уровню заработной платы оказались разнорабочие в Камчатском крае. Они получают в среднем 115 тыс. рублей в месяц.

Из публикации следует, что четвертое место в соответствующем рейтинге заняли разнорабочие в Оренбургской области с медийной зарплатой в размере 110,7 тыс. рублей. На пятом месте, в свою очередь, расположились разнорабочие сразу из двух российских регионов — Республики Тыва и Кабардино-Балкарской Республики. Их ежемесячные доходы составляют примерно 110 тыс. рублей в месяц.

13 сентября издание РБК со ссылкой на HeadHunter сообщило, что за первые шесть месяцев 2024 года заработные платы водителей и промоутеров продемонстрировали наибольший рост. Доходы работников этих сфер увеличились на 48-64%.

Также в материале отмечалось, что в январе-июне текущего года заметно выросли зарплаты разнорабочих и ряда других специалистов. Но, на какой именно процент, в статье не уточнялось.

Ранее аналитики выяснили, в каких профессиях жители РФ не хотели бы видеть своих детей.

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