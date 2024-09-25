Россияне стали чаще покупать одежду и обувь онлайн

За последние два года доля россиян, покупающих одежду и обувь в онлайн-магазинах, подскочила на четверть. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты совместного исследования СберАналитики и Fashion Consulting Group.

С начала текущего года доля онлайн-покупателей выросла на 4 процентных пункта, достигнув 77% от общего числа.

Средний чек покупки одежды и обуви в сети сегодня составляет 5,7 тыс. рублей. Это в 2,2 раза превышает сумму, которую россияне обычно тратят за раз на товары из этого сегмента при офлайн-покупке.

«Приросту продаж в онлайн-канале во многом способствует активное развитие мобильных приложений онлайн-продавцов», — отметила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

При этом, по словам эксперта, конкуренция между онлайн- и офлайн-продажами постепенно сходит на нет. На текущем этапе эти два канала продаж начинают скорее поддерживать друг друга, подчеркнула спикер.

Число интернет-магазинов в России с 2021 года выросло в семь раз. Сейчас в сфере e-commerce зарегистрировано свыше 44 тыс. ИП.

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