Замглавы Минфина раскритиковал политику крупного бизнеса по выплатам дивидендов

Крупнейшие компании РФ не хотят выплачивать дивиденды своим акционерам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Минфина России Алексея Моисеева.

По его словам, бизнес предпочитает вкладывать средства в различные проекты, порой необоснованно.

«Каждую весну начинается сезон «военных действий», когда компании придумывают любые причины, чтобы не платить дивиденды. Они готовы инвестировать в срочные проекты, привлекать губернаторов для обоснования социальных инициатив — все что угодно, лишь бы не делиться прибылью», — пояснил Моисеев.

Чиновник отметил, что менеджмент компаний зачастую не понимает необходимости выплаты дивидендов, предпочитая тратить средства на улучшение бизнеса.

В пример Моисеев привел «Газпром», который в мае 2024 года отказался от выплаты дивидендов из-за чистого убытка в 629 миллиардов рублей по МСФО. Это первый подобный случай за 25 лет. Также в июне 2024 года акционеры «Норникеля» приняли решение не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год. Для компании это стал третий отказ от выплат за 16 лет и второй подряд за последние два отчетных периода.

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