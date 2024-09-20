Немцы превратили в ключевой политический вопрос упадок экономики в стране. Об этом сообщает Politico.

«Немцы постепенно свыкаются с реальностью», — говорится в статье.

В публикации назвали четырех всадников экономического апокалипсиса. Это исход крупных предприятий, быстрое ухудшение демографической ситуации, разрушение инфраструктуры и недостаток инноваций.

В материале обратили внимание, что до этого жители ФРГ долгое время предпочитали не замечать разрушение экономики. Но теперь они оказались в шоковом состоянии. Одной из таких отрезвляющих новостей стала информация о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen и решение производителя процессоров Intel отложить запланированное расширение мощностей в ФРГ.

10 сентября стало известно, что Россия обладает возможностями произвести весь арсенал вооружения бундесвера за полгода, тогда как наращивание производства в Германии продвигается медленно. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на исследование Института мировой экономики (IfW) в Киле.

Ранее в Германии похвастались, что страна преодолела нехватку российского газа.