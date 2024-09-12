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Стало известно, какие отрасли больше всего пострадали от кадрового голода

ВШЭ: кадровый голод больше всего ударил по строительной и логистической отрасли

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Илья Питалев/РИА Новости

В России выявили критическую нехватку квалифицированных кадров в ряде отраслей российской экономики. Наиболее уязвимыми оказались сферы пассажирского транспорта, розничной торговли, строительства и услуг. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Индекс кадровой уязвимости (ИКУ) достиг максимальных значений в строительстве (11,5) и электроэнергетике (7,4). В торговле зафиксирован высокий, но не критический уровень (4,1). Обрабатывающая промышленность показала улучшение, снизив ИКУ с 7,5 до 7, однако ситуация остается напряженной.

В I квартале 2024 года впервые с начала 2022 года отмечено значительное снижение участия населения в рабочей силе — до 75,5 млн человек (-1,2%). При этом численность занятых составила 73,4 млн.

Обрабатывающая промышленность стала единственной отраслью с устойчивым ростом числа работников, увеличившись на 163,4 тыс., до 7 млн. В других секторах наблюдался менее значительный прирост: торговля (+70,8 тыс.), транспорт (+60,7 тыс.), строительство (+24 тыс.).

Несмотря на общее увеличение числа работников, количество вакансий продолжает расти пятый квартал подряд. Наибольший дефицит кадров наблюдается в обрабатывающей промышленности (368,7 тыс. человек), торговле (291,8 тыс.) и сфере транспорта (204,7 тыс.).

«Сейчас обрабатывающая промышленность выступает драйвером экономики, и на эту сферу завязано очень многое. Судя по предварительным оценкам II квартала, ситуация там ухудшается», — сообщила замдиректора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.Инна Лола

Эксперты выделяют четыре основных фактора, влияющих на кадровый дефицит: демографическая ситуация, сокращение притока трудовых мигрантов, отток специалистов за рубеж и несоответствие квалификации работников требованиям рынка.

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