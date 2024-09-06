Бакальчук сообщил о «заморозке» строительства складов Wildberries

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил о приостановке строительства складов маркетплейса в России и в странах СНГ. Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

По словам предпринимателя, «с подачи братьев Мирзоян (Леван и Роберт Мирзояны, бенефициары Russ. — «Газета.Ru») на этой неделе WB прекратила перечисление средств подрядчикам на общую сумму 1 млрд руб.». При этом руководство компании не назвало причины произошедшего и не предоставило документы, заявил он.

«Как результат, субподрядчики остались без денег, а работы по строительству полностью заморожены», — написал Бакальчук.

Он уточнил, что было остановлено строительство 30 объектов, 23 из которых должны были быть сданы в эксплуатацию в 2024 году.

В начале августа Wildberries завершил объединение с Russ. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», остальные 35% у основного владельца Russ — ООО «Стинн». Цель объединения двух площадок заключается в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba. Владислав Бакальчук выступал против слияния, поддержавший его глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о «рейдерском захвате» бизнеса.

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