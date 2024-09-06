Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бакальчук сообщил о «заморозке» строительства складов Wildberries

Бакальчук заявил о приостановке строительства складов Wildberries в России и СНГ

close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил о приостановке строительства складов маркетплейса в России и в странах СНГ. Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

По словам предпринимателя, «с подачи братьев Мирзоян (Леван и Роберт Мирзояны, бенефициары Russ. — «Газета.Ru») на этой неделе WB прекратила перечисление средств подрядчикам на общую сумму 1 млрд руб.». При этом руководство компании не назвало причины произошедшего и не предоставило документы, заявил он.

«Как результат, субподрядчики остались без денег, а работы по строительству полностью заморожены», — написал Бакальчук.

Он уточнил, что было остановлено строительство 30 объектов, 23 из которых должны были быть сданы в эксплуатацию в 2024 году.

В начале августа Wildberries завершил объединение с Russ. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», остальные 35% у основного владельца Russ — ООО «Стинн». Цель объединения двух площадок заключается в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba. Владислав Бакальчук выступал против слияния, поддержавший его глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о «рейдерском захвате» бизнеса.

Ранее юрист оценил риски банкротства Wildberries.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами