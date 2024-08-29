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В ЕС выразили беспокойство ростом экспорта из Европы в соседние с Россией страны

Боррель обеспокоен обходом санкций европейскими компаниями через соседей РФ

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Johanna Geron/Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность ростом экспорта европейских товаров в соседние с Россией страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС счел это обходом санкций и призвал усилить контроль внутри ЕС.

«Резкий рост экспорта товаров в соседние с РФ страны сложно объяснить ростом спроса, это больше похоже на обход санкций», — отметил Боррель.

По его словам, необходимо усилить контроль за европейскими компаниями, то есть начать борьбу с санкциями непосредственно в Европе.

До этого Боррель предложил ввести санкции против двух министров правительства Израиля. Глава евродипломатии отметил, что договоренность «пока не достигнута», но процесс уже запущен, с учетом всех обстоятельств.

В середине августа стало известно, что в ЕС могут рассмотреть введение санкций против израильских чиновников.

Ранее Reuters передал, что российская экономика демонстрирует уверенный рост во многих секторах, несмотря на западные санкции из-за конфликта на Украине.

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