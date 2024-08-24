Стало известно, где дешевле всего отдохнуть на море в конце августа

Самым дешевым морским направлением для отдыха в конце августа является Абхазия. Минимальная стоимость десятидневного тура упала на 36% по сравнению с началом месяца, до 64 тыс. рублей на двоих с учетом трансфера и завтраков. Об этом сообщает АТОР.

На втором месте Большой Сочи. Цены на отдых здесь на время «паузы» конца августа рухнули на порядка 30% к началу месяца. Стоимость пакетных туров стартует от 66,7 тыс. рублей за двух человек.

Тройку замыкает Анапа. Поездка сюда на 10 дней на собственном автомобиле из Москвы с проживанием в двухзвездочном отеле с завтраками обойдется минимум в 71,9 тыс. рублей на двоих (-10%).

Самым бюджетным зарубежным направлением является Турция. Приобрести тур на двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле all-inclusive можно от 111 тыс. рублей. Чуть дороже обойдется покупка тура в ОАЭ — цены стартуют от 12,5 тыс. рублей на двоих с учетом авиабилетов и проживания в четырехзвездочном отеле с завтраками.

Дольше всего этим летом россияне отдыхали на курортах Краснодарского края и в Таиланде.

Ранее стало известно, где сильнее всего подешевели отели после лета.