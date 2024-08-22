AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего лекарства от рака

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca оспорила патент на аналог своего препарата против онкологии «Тагриссо», который был зарегистрирован российской фирмой «Аксельфарм». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспатента.

Речь идет о препарате «Осимертиниб». Возражение по поводу регистрации патента AstraZeneca подала еще в сентябре 2023 года. Решение в пользу западной компании палата по патентным спорам приняла 14 августа 2024 года.

AstraZeneca зарегистрировала препарат «Тагриссо» в России в 2017 году. Лекарство защищено патентом до 2032 года, выпускается на заводе в Калужской области.

В AstraZeneca подчеркивают, что лекарство против рака легкого производится в объемах, «полностью удовлетворяющих потребности российских пациентов», его дефицита в России нет. Согласно информации отраслевой аналитической компании DSM Group, в прошлом году было закуплено 21,9 тыс. упаковок «Тагриссо» на 6,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что AstraZeneca начала отзывать свою вакцину от COVID-19 после скандала.