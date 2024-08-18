В Курской области предложили меры поддержки предпринимателей

Власти Курской области направили правительству РФ предложения по мерам поддержки предпринимателей региона, пострадавших от боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди предложенных мер поддержки — приостановка начисления налоговых и коммунальных платежей, отсрочка налоговых платежей и страховых взносов, а также мораторий на санкции за нарушение сроков выполнения или неисполнение государственных контрактов. Также предложено организовать выплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника бизнеса.

9 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе утвердили порядок предоставления выплат материальной помощи в размере 10 тысяч рублей тем жителям региона, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули жилье. 12 августа первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров заявил, что жители пострадавшей от нападения ВСУ в Курской области могут получить единовременную выплату размером 25 тыс. рублей.

Ранее беженцам из Курской области пообещали отсрочку по кредитам.