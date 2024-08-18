Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области предложили меры поддержки предпринимателей

Предпринимателям в Курской области предложили дать отсрочку по налогам

close
100%
Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Власти Курской области направили правительству РФ предложения по мерам поддержки предпринимателей региона, пострадавших от боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди предложенных мер поддержки — приостановка начисления налоговых и коммунальных платежей, отсрочка налоговых платежей и страховых взносов, а также мораторий на санкции за нарушение сроков выполнения или неисполнение государственных контрактов. Также предложено организовать выплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника бизнеса.

9 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе утвердили порядок предоставления выплат материальной помощи в размере 10 тысяч рублей тем жителям региона, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули жилье. 12 августа первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров заявил, что жители пострадавшей от нападения ВСУ в Курской области могут получить единовременную выплату размером 25 тыс. рублей.

Ранее беженцам из Курской области пообещали отсрочку по кредитам.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами