Денежные переводы из России в Грузию упали более чем в 1,5 раза

Объем денежных переводов из России в Грузию за первые семь месяцев рухнул на 69% год к году, до $367,3 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Грузии.

При этом, несмотря на такую внушительную просадку, РФ по-прежнему остается лидером по числу переводов в республику. Второе место занимает Италия. По итогам января — июля из этой европейской страны в Грузию перевели $324,7 млн (+25,6%). Замыкает тройку лидеров США с $316,8 млн (+27,7%).

Всего в Грузию за период поступило около $2 млрд из других стран. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 27%.

До этого в России разрешили открывать филиалы иностранных банков, но с рядом существенных ограничений. В частности, финансовым организациям запрещается проводить операции с физлицами из РФ, включая индивидуальных предпринимателей, а также открывать вклады и счета в драгметаллах.

Ранее стало известно, что Райффайзенбанк полностью прекратит валютные переводы для физлиц со 2 сентября.