Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Денежные переводы из России в Грузию упали более чем в 1,5 раза

Денежные переводы из России в Грузию за семь месяцев упали на 69%

close
100%
Макс Ветров/РИА Новости

Объем денежных переводов из России в Грузию за первые семь месяцев рухнул на 69% год к году, до $367,3 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Грузии.

При этом, несмотря на такую внушительную просадку, РФ по-прежнему остается лидером по числу переводов в республику. Второе место занимает Италия. По итогам января — июля из этой европейской страны в Грузию перевели $324,7 млн (+25,6%). Замыкает тройку лидеров США с $316,8 млн (+27,7%).

Всего в Грузию за период поступило около $2 млрд из других стран. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 27%.

До этого в России разрешили открывать филиалы иностранных банков, но с рядом существенных ограничений. В частности, финансовым организациям запрещается проводить операции с физлицами из РФ, включая индивидуальных предпринимателей, а также открывать вклады и счета в драгметаллах.

Ранее стало известно, что Райффайзенбанк полностью прекратит валютные переводы для физлиц со 2 сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами