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Кредиты россиян обновили исторический рекорд

Объем кредитов населения достиг рекордных 37 трлн рублей

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Global Look Press

Совокупный объем займов граждан по итогам первого полугодия 2024 года достиг рекордных 37 трлн руб. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

С января по июль розничный кредитный портфель вырос на 10%, или на 3,4 трлн руб., существенно опережая прошлогодние темпы.

«При увеличении долговой нагрузки уровень финансовой устойчивости домохозяйств снижается, что может привести к усилению давления на личные финансы», — отметил руководитель по работе с физлицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

По словам Владимира Чернова, аналитика Freedom Finance Global, «уровень просрочки также растет: в I квартале 2024 года этот показатель увеличился на 6% по ипотеке». «Риски могут увеличиться, если рост реальных доходов населения замедлится», — добавил он.

Однако, несмотря на повышенные риски, граждане активно брали кредиты, в том числе ипотечные.

«Ипотека обеспечила существенную часть прироста в этом году — 1,7 трлн руб. Это связано с действием госпрограмм, ставка по которым нечувствительна к изменению ключевой», — пояснили в ЦБ.

До этого стало известно, как снизились объемы выдачи ипотеки в РФ за семь месяцев.

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