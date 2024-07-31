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Клиенты Сбера стали чаще открывать инвестиционные счета

Количество инвестиционных счетов в Сбере увеличилось вдвое

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Depositphotos

Клиенты «СберИнвестиций» открыли более 150 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов ИИС-3 с начала 2024 года (рост на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), сообщает пресс-служба Сбера.

Чаще всего индивидуальные инвестиционные счета открывают начинающие инвесторы.

В Сбере отметили, что с начала 2024 года брокеры открывали на 62% больше ИИС-3, чем годом ранее.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслана Вестеровского, рост интереса к новому ИИС-3 объясняется его преимуществами.

«Он имеет востребованные преимущества — налоговый вычет на взнос и на доход. Это повысило эффективность инструмента, так как позволяет увеличить доходность», — сказал он.

Вестеровский добавил, что в долгосрочной перспективе клиенты получат сумму, которая будет больше вычета со взноса в 400 тыс. рублей.

«Отмена лимита в 1 млн рублей в год для вложений на ИИС привела к увеличению аудитории этого продукта», — отметил он.

По данным «СберИнвестиций», в середине июля объем активов клиентов на ИИС-3 достиг 3,2 млрд рублей. ИИС-3 нацелен на поддержку долгосрочных инвестиций в российскую экономику и сочетает в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов — ИИС-1 (вычет типа «А») и ИИС-2 (вычет типа «В»).

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