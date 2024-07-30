На Wildberries отыскали товары, запрещенные российским законодательством

На площадке маркетплейса Wildberries можно свободно купить товары, запрещенные российским законодательством. Об этом пишет «Лента.ру».

Речь идет о товарах с нацистской или околонацистской символикой, средствах для шпионского наблюдения (видеокамеры, замаскированные под бытовые предметы), перцовых баллончиках, сигнальных пусковых устройствах с патронами к ним и даже холодном оружии.

В публикации отмечается, что для обхода российского законодательства продавцы видоизменяют названия, добавляя в них частицу «не» («не чехол для перцового баллончика»), либо вовсе не называют товар в заголовке карточки, сохраняя ключевые слова в описании.

При этом часть товаров, перечисленных в публикации, к настоящему времени уже недоступны на Wildberries, однако другие — например, телескопическая дубинка «Для самообороны Люкс» - по-прежнему присутствуют.

29 июля стало известно, что Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании. Это стало возможным после того, как в начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор».

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Татьяна Бакальчук опровергла информацию о «рейдерском захвате», а ситуацию с изменением структуры компании объяснила последствиями развода с мужем.

Ранее эксперт оценила, как развод владельцев Wildberries повлияет на бизнес.