Чиновникам разрешат лоббировать торговые сети

Действующий закон о рекламе запрещает властям одобрять объекты рекламирования, однако Минпромторг и депутат Госдумы Татьяна Буцкая предлагают изменить эту норму, сделав исключение для торговых сетей. Об этом сообщает газета «Известия».

Изменения касаются статьи 5 закона и будут касаться только компаний, удостоенных звания «Лидер российской торговли». Об этом говорится в новом законопроекте о «российской полке».

Специальный знак будет присваиваться Роскачеством на основе определенных критериев, которые будут прописаны в новом стандарте. Поддержка от властей будет доступна только тем компаниям, которые соответствуют требованиям будущего закона.

Минпромторг предлагает с 1 сентября 2025 года установить размеры прилавков для локальных товаров, произведенных в России и странах ЕАЭС. Квоты на такую продукцию будут определяться правительством в зависимости от числа отечественных производителей в каждой категории. «Российская полка» будет вводиться постепенно, по отдельным наименованиям. Основная цель инициативы — поддержка отечественных производителей, так как, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), от 30 до 70% товаров на полках сейчас являются иностранными.

«Главный критерий его получения — высокая доля отечественной продукции в ассортименте, а для онлайн-торговли — активные меры по ее продвижению», — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что торговля, которая активно популяризирует локальные товары, проявляет социальную ответственность и стимулирует внутреннее производство.

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