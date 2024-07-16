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Более 300 автоматизированных систем Сбера перевели на собственный шлюз безопасности

Сбер полностью перешел на шлюз безопасности от СберТеха

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Unsplash

Сбер полностью перевел более 300 автоматизированных систем и более 500 проектов на отечественный продукт Platform V Sowa от СберТеха, сообщает пресс-служба банка.

Platform V Sowa проверяет запросы клиентов на вредоносный контент, контролирует форматы сообщений и маршрутизирует трафик.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов, Platform V Sowa позволяет отказаться от дорогого оборудования благодаря переносу ключевых функций с аппаратного на программный слой.

«Переход на собственное решение позволил не только повысить надежность, но и оказал экономический эффект», — сказал он.

Меньшов добавил, что благодаря Platform V Sowa можно гибко настраивать цепочки действий для фильтрации кибератак.

Продукт зарегистрирован в Реестре российского ПО и соответствует корпоративным требованиям в области безопасности, производительности и надежности.

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