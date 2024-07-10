Сделка по продаже «Росспиртпрома» закрыта

Министерство финансов России сообщило о закрытии сделки по продаже госхолдинга «Росспиртпром». Об этом сообщает РБК.

Активы компании перешли ООО «Бизнес-Альянс» Владимира Акаева за 8,3 млрд рублей. Эта компания была единственным претендентом на холдинг на аукционе.

До этого в «Бизнес-Альянсе» обратились в Федеральную монопольную службу и потребовали остановить заключенную 24 мая 2024 года сделку о продаже «Росспиртпрома», заявив, что сообщение о подаче «Альянсом» заявки на приобретение компании за 8,3 млрд рублей появилось вопреки отсутствию соответствующих действий. Минимальной возможной ценой приобретения «Росспиртпрома» было 6 млрд рублей.

ФАС отказалась удовлетворить жалобу на нарушение при продаже «Росспиртпрома». В ФАС заявили, что видеозапись сделана со стороны, «на достаточном удалении» от экрана компьютера «Бизнес-Альянса». В связи с этим, утверждает служба, установить процедуру торгов, которая на ней отражена, а также действия компании не представляется возможным.

В октябре 2023 года стало известно, что министерство финансов РФ предложило приватизировать 100% акций «Росспиртпрома» в 2023 году путем проведения аукциона.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил приватизировать ненужные государству активы.