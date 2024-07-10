Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сделка по продаже «Росспиртпрома» закрыта

Минфин РФ сообщил о продаже «Росспиртпрома» «Бизнес-Альянсу» Акаева

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов России сообщило о закрытии сделки по продаже госхолдинга «Росспиртпром». Об этом сообщает РБК.

Активы компании перешли ООО «Бизнес-Альянс» Владимира Акаева за 8,3 млрд рублей. Эта компания была единственным претендентом на холдинг на аукционе.

До этого в «Бизнес-Альянсе» обратились в Федеральную монопольную службу и потребовали остановить заключенную 24 мая 2024 года сделку о продаже «Росспиртпрома», заявив, что сообщение о подаче «Альянсом» заявки на приобретение компании за 8,3 млрд рублей появилось вопреки отсутствию соответствующих действий. Минимальной возможной ценой приобретения «Росспиртпрома» было 6 млрд рублей.

ФАС отказалась удовлетворить жалобу на нарушение при продаже «Росспиртпрома». В ФАС заявили, что видеозапись сделана со стороны, «на достаточном удалении» от экрана компьютера «Бизнес-Альянса». В связи с этим, утверждает служба, установить процедуру торгов, которая на ней отражена, а также действия компании не представляется возможным.

В октябре 2023 года стало известно, что министерство финансов РФ предложило приватизировать 100% акций «Росспиртпрома» в 2023 году путем проведения аукциона.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил приватизировать ненужные государству активы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами