Госдума приняла в двух чтениях закон о социальных банковских вкладах

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что проект предполагает поддержку граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Создание счета даст россиянам возможность открывать банковские вклады в рублях сроком на один год, с дальнейшей возможностью их продления на такой же срок.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Сначала его положения будут применять только в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года — в отношении других банков.

До этого Министерство финансов Российской Федерации определилось с требованиями по вкладам, по которым с 2025 года начнут действовать льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

В проекте поправок в Налоговый кодекс подчеркивается, что срок действия такого депозита, согласно условиям банковского договора, должен превышать 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия.

Ранее ФНС раскрыла статистику по повышенному НДФЛ для состоятельных россиян.