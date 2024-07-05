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Путин оценил рост товарооборота между Россией и Ираном

Путин заявил о росте товарооборота России и Ирана в 14%

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Shutterstock

Рост товарооборота России и Ирана в 2024 году составил 14% по сравнению с соответствующим показателем 2023 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

В ходе общения с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммедом Мохбером российский лидер пояснил, что в 2023 году уровень товарооборота «несколько скорректировался».

«Но в текущем году он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил Путин.

Путин и Мохбер провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане.

До этого белоруссия ратифицировала соглашение о свободной торговле Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Ратификация соглашения произошла на фоне стабильного роста товарооборота между Белоруссией и Ираном: в 2022 году торговля между странами оценивалась в около $100 млн, а в 2023 году этот показатель вырос примерно на 40%.

Ранее Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять внешнему вмешательству.

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