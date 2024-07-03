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В России ускорилось падение цен на «вторичку»

РБК: цены на вторичное жилье в июне снизились в 16 крупных городах России

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Падение цен на вторичное жилье в России летом ускорилось. По итогам июня «вторичка» подешевела в 16 из 50 крупных городов, сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

Для сравнения: в мае таких городов было 11, а в январе — лишь один.

Такая ситуация на российском рынке вторичной недвижимости обусловлена целым комплексом причин, отметил партнер SRG Максим Русаков. Среди основных факторов: сезонный спад спроса, высокая ставка по ипотеке, а также смещение спроса на первичный рынок из-за льготных программ кредитования, перечислил эксперт.

Сильнее всего цены на вторичное жилье в июне упали в Севастополе (-0,72%), Туле (-0,71%), Новокузнецке (-0,7%), Балашихе (-0,65%) и Москве (-0,41%).

В ближайшее время стоимость «вторички» в крупных городах России продолжит снижаться, прогнозирует Русаков.

До этого аналитики Bloomberg назвали последствия отмены льготной ипотеки в РФ. Российский рынок недвижимости в ближайшие 6–8 месяцев может столкнуться с застоем, предупредили эксперты.

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