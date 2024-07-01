В России выросли ставки по вкладам

За последний месяц, с конца мая, средние ставки по вкладам выросли с 10,4 до 10,97%, а по накопительным счетам — с 8,4 до 8,8%. Максимальные ставки также растут — есть депозиты со ставками 20% и все больше предложений от 18,5%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни».

«С учетом возможного повышения ключевой ставки на 2 процентных пункта, до 18%, на ближайшем заседании Банка России мы не исключаем дальнейший рост ставок по вкладам, особенно по краткосрочным продуктам», — отмечает менеджер продукта Вклады финансового маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева.

По ее словам, в настоящее время почти 400 вкладов (25% от общего числа анализируемых в «Сравни») превышают ключевую ставку 16% годовых. Месяц назад таких вкладов было менее 10%. Татаринцева сказал, что сейчас банки борются за вкладчиков и не хотят терять тех, кто ранее открывал вклады на три и шесть месяцев. По словам эксперта, такие вкладчики циклично кладут деньги в банк под выгодные проценты каждые несколько месяцев, и эта цикличность как раз усиливается в периоды повышения ключевой ставки — разом большое количество людей открывают вклады с высокими ставками.

При этом в компании отмечают снижение ставок по вкладам на год и более из-за того, что на длительный срок банки не готовы замораживать высокие ставки. Татаринцева считает, что это грозит оттоком средств при дальнейшем повышении ставок (вкладчикам выгоднее закрыть досрочно вклад на год, если ставки на рынке через один-два месяца вырастут).

Исследование было проведено в июне 2024 года.

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