Россия весной впервые импортировала алюминий из Индии

Индия впервые поставила алюминий в Россию весной. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию индийской таможни.

По данным агентства, в апреле Индия продала компаниям из РФ 44,8 тыс. т необработанного алюминия на сумму $16,5 млн.

«Это первая поставка металла в Россию как минимум с начала 2009 года», — отмечает РИА Новости.

Предполагается, что поставка значительного объема алюминия может быть связана со сложностями с его покупкой на внутреннем рынке у одного или нескольких потребителей.

Российская Федерация является крупным экспортером этого металла. Так, по итогам прошлого года, Россия заняла второе место в мире с поставками на $6,5 млрд.

До этого сообщалось, что Европейский союз в марте 2024 года увеличил закупки российского железа, стали и алюминия из-за роста спроса в Бельгии и Германии. Больше всего российской продукции в марте текущего года закупила Бельгия. Оборот вырос в 3,5 раза, до €130,5 млн. Далее следуют Италия (€85 млн) и Дания (€35,1 млн). В пятерку крупнейших покупателей также вошли Чехия и Нидерланды.

Ранее Британия ввела запрет на закупки алюминия из Белоруссии.