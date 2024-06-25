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Эксперты дали прогноз цен на новостройки в России

ДОМ.РФ: новостройки в 2024 году подорожают на уровень инфляции

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Shutterstock/Oleg Opryshko

Цены на новое жилье в России в этом году вырастут не более, чем на уровень инфляции. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на прогноз экспертов ДОМ.РФ.

В мае новостройки в стране подорожали в среднем на 1% после 0,7% в апреле и 0,5% в марте. С начала года цены на этот тип жилья выросли на 3,9%.

«Первичка» росла в цене на фоне повышения спроса, который подогревало скорое завершение программы льготной ипотеки (1 июля), пояснили аналитики. Так, с начала года было продано 10,9 млн кв. м нового жилья. Показатель на 9% превышает результат за аналогичный период 2023 года. Во втором полугодии динамика цен будет более сдержанной, уверены эксперты.

Накануне стало известно, сколько россиян планируют взять льготную ипотеку до ее отмены. Выяснилось, что успеть оформить кредит по более выгодным условиям рассчитывают 15% опрошенных.

Ранее россияне оценили возможность покупки квартиры без кредита.

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