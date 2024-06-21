В России захотели создать еще одну биржу для торгов акциями

В России захотели организовать еще одну биржу для торгов ценными бумагами, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Площадку планируется запустить на базе бывшей биржи «Санкт-Петербург», которую в феврале 2024 года переименовали в АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева».

На новой бирже планируется размещать ценные бумаги компаний из России и дружественных стран, а также производные финансовые инструменты. До настоящего момента Восточная биржа специализировалась на товарном рынке.

Собеседники издания предполагают, что новая площадка хочет стать альтернативой СПБ Биржи и Мосбиржи, которые ранее попали под блокирующие санкции Запада.

Накануне индекс Мосбиржи опускался до 2996,44 пункта. Индикатор торговался ниже отметки в 3000 пунктов впервые с 15 декабря.

Ранее сообщалось, что санкции против Московской биржи вызвали проблемы у банков.