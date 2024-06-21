Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России захотели создать еще одну биржу для торгов акциями

«Ведомости»: в России может появиться новая биржа для торгов ценными бумагами

close
100%
Виктор Толочко/РИА Новости

В России захотели организовать еще одну биржу для торгов ценными бумагами, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Площадку планируется запустить на базе бывшей биржи «Санкт-Петербург», которую в феврале 2024 года переименовали в АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева».

На новой бирже планируется размещать ценные бумаги компаний из России и дружественных стран, а также производные финансовые инструменты. До настоящего момента Восточная биржа специализировалась на товарном рынке.

Собеседники издания предполагают, что новая площадка хочет стать альтернативой СПБ Биржи и Мосбиржи, которые ранее попали под блокирующие санкции Запада.

Накануне индекс Мосбиржи опускался до 2996,44 пункта. Индикатор торговался ниже отметки в 3000 пунктов впервые с 15 декабря.

Ранее сообщалось, что санкции против Московской биржи вызвали проблемы у банков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами