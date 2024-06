Стало известно о дефиците кадров во всех сферах в России

Дефицит кадров в России наблюдается во всех сферах в 2024 году. При этом количество вакансий не просело. Об этом «Газете.Ru» рассказала лидер команды HR в банке «Точка» Эльвира Фарвазова.

По ее словам, наибольший дефицит сотрудников проявляется в сферах IT и производства. Эксперт сказала, что в IT всегда было сложно искать работников, а сейчас общее количество резюме выросло, при этом большая доля — это джуниоры и стажеры, выпускники онлайн-школ. Фарвазова уточнила, что обычно начинающие специалисты не являются целевой аудиторий для компаний IT, поэтому число кандидатов в них не приросло заметно.

Эксперт отметила, что также не хватает инженеров и производственников, потому что для молодых специалистов это сейчас не самое приоритетное направление для развития.

«Но ситуация меняется последние несколько лет, и производственные компании делают большие шаги чтобы популяризировать работу синих воротничков. Более того, некоторые отрасли начинают хорошо развиваться, и для этого им нужны новые сотрудники. Так, за последние несколько лет заметно увеличилось количество вакансий курьеров. Развиваются компании, которые занимаются производством и импортозамещением», — заключила Фарвазова.

