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Госдума ужесточит требования к банковской рекламе

В Госдуме хотят ограничить недобросовестную рекламу кредитов

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Shutterstock/Ryzhkov Oleksandr

Комитет Госдумы по финрынку одобрил законопроект, ужесточающий требования к рекламе кредитов и займов для населения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение комитета.

Законопроект предлагает сократить импульсивные необдуманные займы, следует из пояснительной записки. Сейчас в рекламе кредитов надо размещать ставку и полную стоимость. Но банки публикуют условия мелким нечитаемым шрифтом, что вводит заемщиков в заблуждение.

«Законопроект обяжет в рекламе призывать изучить все условия кредита на сайте банка. В ТВ-роликах предупреждение должно занимать не менее 5% кадра и 3 секунд эфира», — пишет издание.

Также в рекламе услуг по выдаче кредитов предлагается размещать фразу «Оценивайте финансовые возможности и риски» размером от 7% площади объявления и не менее 5 секунд в видеоформате. Меры позволят заемщикам получать всю информацию о кредитах и осознанно подходить к займам, считают авторы инициативы.

До этого стало известно, россиянам каких профессий чаще всего отказывают в займах.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда подешевеют кредиты.

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