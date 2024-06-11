Госдума ужесточит требования к банковской рекламе

Комитет Госдумы по финрынку одобрил законопроект, ужесточающий требования к рекламе кредитов и займов для населения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение комитета.

Законопроект предлагает сократить импульсивные необдуманные займы, следует из пояснительной записки. Сейчас в рекламе кредитов надо размещать ставку и полную стоимость. Но банки публикуют условия мелким нечитаемым шрифтом, что вводит заемщиков в заблуждение.

«Законопроект обяжет в рекламе призывать изучить все условия кредита на сайте банка. В ТВ-роликах предупреждение должно занимать не менее 5% кадра и 3 секунд эфира», — пишет издание.

Также в рекламе услуг по выдаче кредитов предлагается размещать фразу «Оценивайте финансовые возможности и риски» размером от 7% площади объявления и не менее 5 секунд в видеоформате. Меры позволят заемщикам получать всю информацию о кредитах и осознанно подходить к займам, считают авторы инициативы.

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