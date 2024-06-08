Сечин считает развивающиеся страны основными драйверами потребления нефти

Развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия — уже к 2030 году рост спроса в этой группе стран совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления, полагает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Во время выступления на Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума он отметил, что наибольший рост спроса на нефть ожидается в странах Азии, являющихся основными торговыми партнерами России.

«Неудивительно, что спрос на нефть в мире продолжает расти, несмотря на ожидания так называемого «пика нефти». Думаю, что прогноз ОПЕК рисует вполне реалистичную картину будущего мировой энергетики», — сказал он. Согласно этому прогнозу, напомнил Сечин, первичный спрос на нефть вырастет почти на 20% до 116 млн барр. в сутки к 2045 году. Нефть продолжит занимать около 30% в мировом энергобалансе.

Особое внимание Игорь Сечин обратил на Индию, которая за последние годы достигла значительных успехов в экономике.

«С 2010 года спрос на энергию в Индии вырос на 45%, что сделало эту страну третьим потребителем энергии в мире». Он также отметил, что по прогнозам, в ближайшие пять лет Индия продолжит свой мощный экономический рывок и войдет в тройку крупнейших экономик мира с ВВП в 5 трлн долларов, а к 2050 году обгонит США по размеру экономики. Конечное потребление энергии в Индии должно вырасти на 90% к 2050 году — это один из самых высоких темпов роста в мире», — сообщил он.

Ранее глава «Роснефти» рассказал о «фантомных баррелях» на рынке нефти.