Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сечин считает развивающиеся страны основными драйверами потребления нефти

Глава «Роснефти»: спрос на нефть в мире продолжает расти

close
100%
Charlie Riedel/AP

Развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия — уже к 2030 году рост спроса в этой группе стран совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления, полагает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Во время выступления на Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума он отметил, что наибольший рост спроса на нефть ожидается в странах Азии, являющихся основными торговыми партнерами России.

«Неудивительно, что спрос на нефть в мире продолжает расти, несмотря на ожидания так называемого «пика нефти». Думаю, что прогноз ОПЕК рисует вполне реалистичную картину будущего мировой энергетики», — сказал он. Согласно этому прогнозу, напомнил Сечин, первичный спрос на нефть вырастет почти на 20% до 116 млн барр. в сутки к 2045 году. Нефть продолжит занимать около 30% в мировом энергобалансе.

Особое внимание Игорь Сечин обратил на Индию, которая за последние годы достигла значительных успехов в экономике.

«С 2010 года спрос на энергию в Индии вырос на 45%, что сделало эту страну третьим потребителем энергии в мире». Он также отметил, что по прогнозам, в ближайшие пять лет Индия продолжит свой мощный экономический рывок и войдет в тройку крупнейших экономик мира с ВВП в 5 трлн долларов, а к 2050 году обгонит США по размеру экономики. Конечное потребление энергии в Индии должно вырасти на 90% к 2050 году — это один из самых высоких темпов роста в мире», — сообщил он.

Ранее глава «Роснефти» рассказал о «фантомных баррелях» на рынке нефти.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами