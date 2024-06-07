«Роснефть» и Воронежская область займутся развитием автотуризма в регионе

«Роснефть» и Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области займутся развитием автотуризма в регионе. Меморандум о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В Рамках соглашения стороны планируют удовлетворить спрос на внутренний автомобильный туризм, а также заняться продвижением туристического потенциала региона, развитием придорожного сервиса и инфраструктуры розничной сети компании.

На данный момент в регионе расположено около 80 АЗС сети «Роснефть». Из них 15 АЗС расположены по дороге в Воронеж на трассе М4 – основной транспортной артерии региона, по которой жители Центральной России едут к морю.

Ранее «Роснефть» и Туристско-информационный центр (ТИЦ) Воронежа представили совместный проект по развитию автотуризма - туристический маршрут через объекты придорожной инфраструктуры АЗС «Роснефть». Проект включает четыре маршрута для путешествий на автомобиле по Воронежу и Воронежской области в направлениях: Север, Юг, Запад, Восток. В маршруты включены популярные туристические места, расположенные как в самом Воронеже, так и вблизи федеральных трасс, таких как М-4 «Дон».