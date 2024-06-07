Аналитик предрек колебания доллара на уровне ниже 90 рублей

Для российской валюты эта неделя была удачной, курс доллара с 3 по 7 июня снизился на 1,49% до 88,76 рублей. Такая тенденция сохранится и на будущей неделе – с 10 по 14 июня доллар будет колебаться на уровне до 90 рублей. Такой прогноз в беседе с RT озвучил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По словам эксперта, рубль на этой неделе укреплялся из-за ожиданий повышения ключевой ставки Центробанком. Также этому способствовал низкий спрос на валюту на внутреннем рынке при высоком предложении. Такие негативные факторы, как снижение мировых цен на нефть и повышение прогноза дефицита бюджета Минфином на курсе рубля не отразились, добавил аналитик.

При сохранении высоких цен на энергоресурсы и отсутствии резких внешних шоков для рубля сохранится благоприятная ситуация, считает Антонов.

«Предполагается, что на неделе с 10 по 14 июня доллар сохранит колебания ниже отметки 90 рублей. Для евро ожидается торговля в коридоре 95,8—98,3 рубля, а курс китайской валюты будет находиться в рамках 12,1—12,5 рубля», — отметил он.

Напомним, аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов в беседе с «Газетой.Ru» дал другой прогноз. По его словам, на следующей неделе курс доллара повысится до 90 рублей, евро — до 98 рублей.

На сегодняшнем заседании ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Рубль после этого «символически укрепился», заявил инвестстратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. В целом он назвал реакцию нацвалюты на решение ЦБ нейтральной.

Ранее Владимир Путин оценил использование доллара как инструмент санкций.